DAX nähert sich Höchstständen, Nikkei schließt deutlich im Plus

Der DAX präsentiert sich zum Handelsstart fester und notiert über der Marke von 25.700 Punkten. Auch der Euro Stoxx 50 legt am Morgen zu. An der Wall Street deuten die Vorbörsen auf einen freundlichen Handelsauftakt hin, wobei insbesondere die Technologiewerte stärker gefragt sind. In Asien schloss der Nikkei 225 ebenfalls mit deutlichen Gewinnen und setzte seine Aufwärtsbewegung fort.
Makroökonomischer Überblick
Im makroökonomischen Fokus steht heute die Zinsentscheidung der japanischen Notenbank. Die Bank of Japan hat ihren Leitzins wie erwartet bei 1,0 Prozent belassen und damit auf dem höchsten Stand seit mehr als drei Jahrzehnten gehalten. Gleichzeitig bekräftigten die Währungshüter ihre Bereitschaft zu weiteren Zinserhöhungen, falls der Inflationsdruck anhält. Unterstützung erhielt diese Einschätzung durch neue Preisdaten aus Tokio, die einen unerwartet starken Anstieg der Verbraucherpreise signalisierten.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Bei den Einzelwerten rückt Sony in den Mittelpunkt. Die Aktie gehörte nach Vorlage der Quartalszahlen zeitweise zu den stärksten Werten in Tokio. Auslöser war eine Anhebung der Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr. Vor allem die Gaming-Sparte mit dem PlayStation-Geschäft entwickelte sich besser als erwartet. Zusätzlich wirkten sich ein schwächerer Yen sowie Rückerstattungen von US-Zöllen positiv auf die Ergebnisse aus.
In Deutschland steht Siemens Healthineers unter Druck. Obwohl der Medizintechnikkonzern die Gewinnprognose anhob, belastete die Senkung des Umsatzausblicks die Anlegerstimmung. Verantwortlich ist insbesondere die anhaltend schwache Entwicklung im Diagnostikgeschäft.
Gefragt bleiben dagegen Hensoldt-Aktien. Der Rüstungselektronikkonzern profitierte von einem deutlich gestiegenen Auftragseingang. Die anhaltende Aufrüstung vieler NATO-Staaten sorgt weiterhin für eine hohe Nachfrage und stärkt die Wachstumsperspektiven des Unternehmens.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX
|Bear
|UG31HK
|5,90
|26427,73313 Punkte
|45,28
|Open End
|DAX
|Bull
|UR0X9J
|21,14
|23757,410494 Punkte
|12,18
|Open End
|DAX
|Bull
|UG4ZC5
|38,53
|22002,853112 Punkte
|6,71
|Open End
|DAX
|Bull
|UR00FH
|11,53
|24719,214284 Punkte
|23,41
|Open End
|DAX
|Bear
|UG2UN6
|1,26
|25932,987134 Punkte
|175,24
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.12.2026; 11:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|SAP SE
|Put
|UN3ZAH
|0,92
|150,00 EUR
|7,70
|16.09.2026
|adidas AG
|Call
|UG8PJ9
|1,5
|160,00 EUR
|6,23
|14.12.2026
|Apple Inc.
|Put
|UG2BW6
|0,37
|230,00 USD
|6,53
|13.01.2027
|Nvidia Corp.
|Put
|UG6F2X
|2,83
|220,00 USD
|3,72
|16.12.2026
|Microsoft Corp.
|Call
|UN9HW5
|3,48
|440,00 USD
|3,48
|15.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.12.2026; 11:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Micron Technology, Inc.
|Long
|UR02LR
|2,22
|656,156992 USD
|4
|Open End
|Bechtle AG
|Long
|HC15Y8
|1,60
|24,112083 EUR
|3
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UR0H1Q
|12,00
|911,875474 EUR
|5
|Open End
|Infineon Technologies AG
|Long
|HC284Z
|2,08
|44,611707 EUR
|4
|Open End
|Micron Technology, Inc.
|Long
|UR02LS
|0,87
|699,894401 USD
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.12.2026; 11:00 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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