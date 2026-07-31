DAX nähert sich Höchstständen, Nikkei schließt deutlich im Plus

Der DAX präsentiert sich zum Handelsstart fester und notiert über der Marke von 25.700 Punkten. Auch der Euro Stoxx 50 legt am Morgen zu. An der Wall Street deuten die Vorbörsen auf einen freundlichen Handelsauftakt hin, wobei insbesondere die Technologiewerte stärker gefragt sind. In Asien schloss der Nikkei 225 ebenfalls mit deutlichen Gewinnen und setzte seine Aufwärtsbewegung fort.

Makroökonomischer Überblick

Im makroökonomischen Fokus steht heute die Zinsentscheidung der japanischen Notenbank. Die Bank of Japan hat ihren Leitzins wie erwartet bei 1,0 Prozent belassen und damit auf dem höchsten Stand seit mehr als drei Jahrzehnten gehalten. Gleichzeitig bekräftigten die Währungshüter ihre Bereitschaft zu weiteren Zinserhöhungen, falls der Inflationsdruck anhält. Unterstützung erhielt diese Einschätzung durch neue Preisdaten aus Tokio, die einen unerwartet starken Anstieg der Verbraucherpreise signalisierten.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Bei den Einzelwerten rückt Sony in den Mittelpunkt. Die Aktie gehörte nach Vorlage der Quartalszahlen zeitweise zu den stärksten Werten in Tokio. Auslöser war eine Anhebung der Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr. Vor allem die Gaming-Sparte mit dem PlayStation-Geschäft entwickelte sich besser als erwartet. Zusätzlich wirkten sich ein schwächerer Yen sowie Rückerstattungen von US-Zöllen positiv auf die Ergebnisse aus.

In Deutschland steht Siemens Healthineers unter Druck. Obwohl der Medizintechnikkonzern die Gewinnprognose anhob, belastete die Senkung des Umsatzausblicks die Anlegerstimmung. Verantwortlich ist insbesondere die anhaltend schwache Entwicklung im Diagnostikgeschäft. Gefragt bleiben dagegen Hensoldt-Aktien. Der Rüstungselektronikkonzern profitierte von einem deutlich gestiegenen Auftragseingang. Die anhaltende Aufrüstung vieler NATO-Staaten sorgt weiterhin für eine hohe Nachfrage und stärkt die Wachstumsperspektiven des Unternehmens.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX Bear UG31HK 5,90 26427,73313 Punkte 45,28 Open End DAX Bull UR0X9J 21,14 23757,410494 Punkte 12,18 Open End DAX Bull UG4ZC5 38,53 22002,853112 Punkte 6,71 Open End DAX Bull UR00FH 11,53 24719,214284 Punkte 23,41 Open End DAX Bear UG2UN6 1,26 25932,987134 Punkte 175,24 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.12.2026; 11:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag SAP SE Put UN3ZAH 0,92 150,00 EUR 7,70 16.09.2026 adidas AG Call UG8PJ9 1,5 160,00 EUR 6,23 14.12.2026 Apple Inc. Put UG2BW6 0,37 230,00 USD 6,53 13.01.2027 Nvidia Corp. Put UG6F2X 2,83 220,00 USD 3,72 16.12.2026 Microsoft Corp. Call UN9HW5 3,48 440,00 USD 3,48 15.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.12.2026; 11:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Micron Technology, Inc. Long UR02LR 2,22 656,156992 USD 4 Open End Bechtle AG Long HC15Y8 1,60 24,112083 EUR 3 Open End Rheinmetall AG Long UR0H1Q 12,00 911,875474 EUR 5 Open End Infineon Technologies AG Long HC284Z 2,08 44,611707 EUR 4 Open End Micron Technology, Inc. Long UR02LS 0,87 699,894401 USD 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.12.2026; 11:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.