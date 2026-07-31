Während die Temperaturen steigen, sinkt wieder die Stimmung in der Wirtschaft. Dabei stehen die Lenzing AG und die Kapsch Trafficcom AG derzeit sinnbildlich für die Probleme heimischer Industrieunternehmen. Während der Faserhersteller unter schwacher Nachfrage, harter Konkurrenz aus Asien und hohen Kosten leidet (hier gibt es die aktuelle Story), kämpft der Mautlösungsanbieter Kapsch mit einem schwierigen Marktumfeld und anhaltendem Margendruck (hier ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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