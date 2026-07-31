Linz (www.anleihencheck.de) - Die Bank of England hat ihren Leitzins am Donnerstag zum fünften Mal in Folge unverändert gelassen, wie von den meisten Ökonomen erwartet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Bemerkenswert sei die Abstimmung gewesen: Mit sechs zu drei Stimmen sei die Entscheidung so knapp aus wie seit Langem nicht mehr gefallen. Der Notenbankrat habe seine Zurückhaltung mit anhaltendem Preisdruck bei Energie begründet, die Risiken für den weiteren Preispfad aber einhellig nach oben gerichtet gesehen. Das Muster sei derzeit international zu beobachten: Auch die US-Notenbank habe ihre Zinsen zuletzt mit ungewöhnlich vielen Gegenstimmen für eine Erhöhung belassen. Beide Institute würden ihre Vorsicht mit dem seit Anfang Juli wieder eskalierten Konflikt im Nahen Osten begründen, der die Energiepreise neuerlich angeheizt habe und die Teuerung hartnäckiger mache als noch im Frühjahr angenommen. Für die Bank of England bedeute das: Trotz spürbarer Wachstumssorgen in Großbritannien bleibe eine Zinssenkung vorerst vom Tisch, während die Markterwartungen für den September-Termin nun doch wieder stärker in Richtung eines erneuten Halts drehen würden. ...

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