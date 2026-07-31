Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan hat das Leitzinsniveau nicht abermals erhöhen wollen, so Tobias Basse von der NORD/LB.Diese Nachricht stelle keine große Überraschung dar. Der maßgebliche Leitzins notiere folglich weiterhin bei einem Wert von 1,00%. Anlässlich der Notenbanksitzung im Juni hätten die Geldpolitiker in Tokio noch eine vorsichtige Zinsanhebung gewagt; nun sei offenkundig wieder mehr Zögerlichkeit angesagt. Dabei habe es nur eine Gegenstimme gegeben; Hajime Takata habe sich für einen erneuten kleinen Zinsschritt nach oben ausgesprochen. Der Regierungschefin des Landes werde eine eher kritische Haltung zu Leitzinsanhebungen nachgesagt. Sie scheine in entsprechenden geldpolitischen Maßnahmen letztlich eine signifikante Bedrohung für ihre fiskalpolitischen Pläne zu sehen. Das in diesem Kontext wohl eher maßgebliche Kapitalmarktzinsniveau in Japan sei in der jüngeren Vergangenheit allerdings schon spürbar gestiegen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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