Stuttgart (www.anleihencheck.de) - JPMorgan Chase (ISIN US46625H1005/ WKN 850628) begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN US48128BAXXX/ WKN A4EYC7) im Emissionsvolumen von 3 Mrd. USD, so die Börse Stuttgart.Für Investoren aus dem Euroraum entstehe damit neben dem eigentlichen Investmentrisiko noch ein Währungsrisiko. Anleger würden einen jährlichen Kupon von 5,041% erhalten, der halbjährlich ausgezahlt werde. Die nächste Zinszahlung werde am 23.01.2027 geleistet. Das Fälligkeitsdatum sei auf den 23.07.2032 terminiert. Auf Basis des Kurses von 99,683 liege die Emissionsrendite bei 5,1026%. Anleger könnten ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen handeln. Dies entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. Das Rating von Moody's für JPMorgan Chase betrage A1. (News vom 30.07.2026) (31.07.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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