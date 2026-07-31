Garching (ots) -Praxistest bestätigt Premium-Qualität: Der Akku-Staubsauger NEOEXPERT von Gorenje wurde vom ETM TESTMAGAZIN mit der Gesamtnote "Sehr gut" (94,9 %) ausgezeichnet. Besonders überzeugte das Flaggschiff-Modell der NEO Serie mit seiner starken Reinigungsleistung, dem hohen Bedienkomfort und der intelligenten All-in-One-Station, die den Staubbehälter automatisch entleert und zwei Akkus gleichzeitig lädt.Starke Leistung im Praxistest: Der Akku-Staubsauger Gorenje NEOEXPERT (SVC296749NEBL) wurde vom ETM TESTMAGAZIN mit der Gesamtnote "Sehr gut" (94,9 %) ausgezeichnet. Besonders hervor hebt die Redaktion das stimmige Gesamtkonzept aus leistungsstarkem Akku-Staubsauger, intelligenter All-in-One-Station und außergewöhnlich umfangreicher Ausstattung. Das Ergebnis: ein überzeugendes Reinigungserlebnis mit hohem Bedienkomfort und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten im Alltag.Im ausführlichen Test bescheinigt das ETM TESTMAGAZIN dem NEOEXPERT ein "vorbildliches Gebrauchserlebnis". Ein wesentlicher Pluspunkt ist die hohe Akkulaufzeit des NEOEXPERT. Zwei Lithium-Ionen-Wechselakkus ermöglichen zusammen Laufzeiten von bis zu rund 120 Minuten und lassen sich gleichzeitig in der All-in-One-Station aufladen. Die Station übernimmt zudem die automatische Entleerung des Staubbehälters - ein Komfortgewinn, der insbesondere Allergikern zugutekommt.Auch das umfangreiche Zubehörpaket hebt das ETM TESTMAGAZIN ausdrücklich hervor. Neben der motorisierten LED-Bodendüse gehören sechs weitere Düsen sowie ein flexibler Schlauch zum Lieferumfang. Besonders positiv bewerten die Tester zudem die Mini-Turbo-Düse zur effektiven Entfernung von Tierhaaren sowie die spezielle Tierhaarbürste, mit der sich in Kombination mit dem extralangen, flexiblen Schlauch lose Haare direkt aus dem Fell entfernen lassen.Zur positiven Bewertung trägt darüber hinaus der intelligente Staubsensor bei, der den Verschmutzungsgrad in Echtzeit erkennt und die Saugleistung automatisch für optimale Reinigungsergebnisse anpasst. Der Einsatz eines HEPA-13-Filters, das leichtgängige Handling sowie die Anti-Tangle-Konstruktion der Bodendüse, die das Verwickeln von Haaren an der Bürstenwalze wirksam verhindert, konnten ebenso überzeugen. In Kombination mit der starken Reinigungsleistung auf Hartböden, Teppichen und Möbeln hinterließ der NEOEXPERT im Praxistest einen rundum positiven Eindruck.Mit der Auszeichnung durch das ETM TESTMAGAZIN bestätigt Gorenje seinen Anspruch, innovative Haushaltstechnik mit hoher Alltagstauglichkeit zu verbinden.Weitere Informationen unter: https://de.gorenje.comPressekontakt:move communications GmbHJutta Rossié / Barbara Dornwaldgorenje@move-communications.comTel. +49 89 452219-22 / -24Original-Content von: Hisense Gorenje Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168734/6325030