Trotz eines starken Auftragseingangs ist die Hensoldt-Aktie nach den Zahlen zum ersten Halbjahr am Freitag der schwächste Wert im MDAX. Obwohl die Erwartungen am Markt teilweise sogar übertroffen wurden, ist die jüngste Erholung des Rüstungskonzerns damit vorerst vorbei. Die Bewertung im Branchenvergleich bleibt ein Kritikpunkt.Der Umsatz kletterte bei Hensoldt im ersten Halbjahr um 23,6 Prozent auf 1,17 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA legte sogar 28,5 Prozent auf 137 Millionen Euro zu. Damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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