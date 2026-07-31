Während Technologiewerte die Wall Street nach oben treiben, ist der gettex US Long Term Risk Indicator knapp in den negativen Bereich gefallen. Die Divergenz signalisiert wachsende Vorsicht, aber noch keinen ausgeprägten Rückzug aus dem Risiko. Die Stimmung am US-Aktienmarkt ist widersprüchlich. Auf der einen Seite sorgen starke Quartalszahlen und neue Zuversicht rund um künstliche Intelligenz für steigende Kurse. Auf der anderen Seite belasten hohe Zinsen, geopolitische Unsicherheit und Zweifel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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