Außer Spesen nichts gewesen gilt seit zwölf Monaten bei DAX-Anlegern. Doch mit bayrischer Gewichtung sieht es besser aus. Für DAX-Investoren war das letzte Jahr ein Nullsummenspiel. Eine Familie aber sticht heraus. Unter deutschen Anlegern können alle glücklich sein, die der Siemens-Familie die Treue gehalten haben. Denn mit einem Eins-zu-eins-Investment über ETFs oder Indexpapiere war in den vergangenen zwölf Monaten wenig zu holen. Anlagezertifikate wie Bonuspapiere oder Discountzertifikate brachten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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