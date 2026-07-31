Edelmetalle hatten ihre beste Phase am Ende des Winters und Bitcoin florierte zuletzt im Herbst 2025. Antizyklische Anleger kommen aber jetzt auf ihre Kosten. Größer könnte der Unterschied kaum sein: Während der Nasdaq 100 seit Jahresbeginn seine Bestmarke mehrfach verbessert hat und rund 20 Prozent im Plus liegt, rutschte der Bitcoin zuletzt auf den tiefsten Stand seit 2024 ab und hat rund ein Viertel an Wert verloren. Aber nicht nur das "digitale Gold" schwächelt, auch das physische Gold hat zuletzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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