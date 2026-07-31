Ripple hat sich die MiCA-Zulassung für 30 europäische Länder gesichert, doch der XRP-Kurs reagiert bislang kaum. Charttechnisch steht der Coin genau zwischen einer wichtigen Unterstützung und einer Widerstandszone, die in den kommenden Tagen über den weiteren Verlauf entscheiden dürfte. MiCA-Zulassung sichert regulatorischen Rückenwind Ripple hat sich die MiCA-Zulassung für 30 europäische Länder gesichert - ein wichtiger regulatorischer Schritt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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