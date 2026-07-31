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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.







Webinar - Zinsen, Inflation, K.I.-Boom: Wie geht es jetzt weiter an den Märkten?

Die Hoffnungen auf schnelle Zinssenkungen haben zuletzt einen Dämpfer erhalten. Gleichzeitig sorgen hohe Bewertungen, steigende Renditen und die anhaltende K.I.-Euphorie für ein anspruchsvolles Marktumfeld. Im Trading Webinar am Montag, 03.08. um 19:00 Uhr analysieren Stefan Riße (ACATIS Investment) und Nicolas Saurenz (Saurenz Finance) die aktuelle Marktlage und diskutieren, welche Chancen und Risiken sich daraus für Anleger ergeben.

Das erwartet Sie:

Wie hartnäckig bleibt die Inflation?

Welche Auswirkungen hat die Politik der US-Notenbank auf Zinsen und Märkte?

Sind höhere Zinsen länger das neue Normal?

K.I.-Boom: Nachhaltiger Trend oder überzogene Erwartungen?

Welche Aktiensegmente profitieren vom aktuellen Umfeld?

Erfahren Sie exklusiv, welche Faktoren die Kapitalmärkte aktuell bewegen und worauf Anleger in den kommenden Monaten besonders achten sollten.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

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