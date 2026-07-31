Anzeige
Mehr »
Freitag, 31.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
SEAS meldet US-Compliance: Kobalt-Ziele in zwei Ozeanen im Fokus
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
DZ Bank
31.07.2026 12:11 Uhr
302 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Webinar - Zinsen, Inflation, K.I.-Boom: Wie geht es jetzt weiter an den Märkten?

Werbung

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.



Webinar - Zinsen, Inflation, K.I.-Boom: Wie geht es jetzt weiter an den Märkten?

Die Hoffnungen auf schnelle Zinssenkungen haben zuletzt einen Dämpfer erhalten. Gleichzeitig sorgen hohe Bewertungen, steigende Renditen und die anhaltende K.I.-Euphorie für ein anspruchsvolles Marktumfeld. Im Trading Webinar am Montag, 03.08. um 19:00 Uhr analysieren Stefan Riße (ACATIS Investment) und Nicolas Saurenz (Saurenz Finance) die aktuelle Marktlage und diskutieren, welche Chancen und Risiken sich daraus für Anleger ergeben.

Das erwartet Sie:

  • Wie hartnäckig bleibt die Inflation?
  • Welche Auswirkungen hat die Politik der US-Notenbank auf Zinsen und Märkte?
  • Sind höhere Zinsen länger das neue Normal?
  • K.I.-Boom: Nachhaltiger Trend oder überzogene Erwartungen?
  • Welche Aktiensegmente profitieren vom aktuellen Umfeld?

Erfahren Sie exklusiv, welche Faktoren die Kapitalmärkte aktuell bewegen und worauf Anleger in den kommenden Monaten besonders achten sollten.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Referenten

  • Nicolas Saurenz, Saurenz Finance
  • Stefan Riße, ACATIS Investment


Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


© 2026 DZ Bank
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.