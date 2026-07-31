Damit die Urlaubskasse nicht unnötig schrumpft, solltest du vor der Reise klären, wie und womit du unterwegs bezahlen willst. Und auch nach der Rückkehr lohnt sich ein genauer Blick auf die Finanzen. Wer in den Urlaub fährt, zahlt am liebsten mit Bargeld - so zumindest das Ergebnis einer Postbank-Umfrage. Knapp 42 ProÂzent der DeutÂschen mit UrÂlaubsÂpläÂnen nehÂmen so viel BarÂgeld mit in die Ferien, dass es für die meisÂten AusÂgaÂben reicht. Aber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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