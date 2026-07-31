Krypto News heute mit Cardano ADA unter 0,17 Dollar nach der Zinspause

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Cardano hat seinen Sprung von vor der Zinsentscheidung wieder abgegeben und notiert am Donnerstag bei 0,162 Dollar. Auf Sicht von sieben Tagen steht ein Minus von 7,6 Prozent, und vom Rekordhoch bei 3,09 Dollar fehlen fast 95 Prozent. Die Krypto News vom Donnerstag drehen sich um eine Notenbank, die den Leitzins zum fünften Mal bei 3,50 bis 3,75 Prozent hielt. Bitcoin liegt danach bei 63.948 Dollar, der Angst und Gier Index bei 28. Warum verliert ADA trotz besserer Technik? Und wohin fließt jenes Kapital, das gar nicht auf Washington wartet?

Krypto News zur Zinspause und der Rückfall bei Cardano

Die Notenbank beließ den Leitzins am 29. Juli im Bereich von 3,50 bis 3,75 Prozent und bestätigte damit die fünfte Pause in Folge. Der Beschluss fiel mit neun zu drei Stimmen, denn drei Mitglieder wollten den Zins anheben. Am Donnerstag notierte Bitcoin laut CoinDesk bei 63.948 Dollar und damit 0,6 Prozent tiefer, Ether stand bei 1.902 Dollar und XRP bei 1,07 Dollar. Die US Bitcoin ETFs verbuchten am Mittwoch Nettozuflüsse von 32,11 Millionen Dollar, wovon der Fonds von BlackRock allein 89,83 Millionen einsammelte. Die Krypto News zum Zinsentscheid haben den Markt also kaum bewegt.

Cardano traf es härter als den Rest. Der Kurs liegt laut CoinGecko bei 0,162 Dollar, das Handelsvolumen der letzten 24 Stunden bei 343 Millionen Dollar, und auf Wochensicht summiert sich das Minus auf 7,6 Prozent. Damit liegt ADA 94,7 Prozent unter seinem Rekordhoch. Am 18. Juli aktivierte das Netzwerk die van Rossem Hard Fork und senkte die Kosten für Smart Contracts.

Für ADA bleibt die Rechnung trotzdem schwer, weil eine Verdopplung bei knapp sechs Milliarden Dollar Bewertung frisches Kapital in Milliardenhöhe verlangt. Genau hier trennen sich zwei Arten von Anlegern. Die eine wartet auf die nächste Sitzung der Notenbank, die andere sucht Positionen, deren Aufwertung an einem eigenen Ereignis hängt.

Pepeto in den Krypto News, wo aus einer kleinen Position eine große werden kann

Der Stillstand in der Regulierung macht einen Punkt deutlich. Große Coins bewegen sich erst, wenn Washington entschieden hat, doch ein Presale wartet nicht auf diese Erlaubnis, weil hier die geplante Börsennotierung der Auslöser ist. Pepeto sitzt genau in diesem Zeitfenster, und die angekündigte Notierung bei Binance rückt näher.

Die Cross Chain Bridge schickt Token gebührenfrei zwischen den Netzwerken, sodass Halter bei schnellen Richtungswechseln des Marktes keinen Wert an Transfers verlieren. Ein ehemaliger Binance Experte kam ins Team, damit die Börsenwerkzeuge dem Standard der größten Handelsplattform der Welt entsprechen. PepetoSwap führt Trades ohne Kosten aus und hält damit jeden Dollar in der Position, statt ihn über Handelsgebühren abfließen zu lassen.

Das Risiko, das in der letzten Korrektur ganze Wallets geleert hat, nämlich der Kauf eines betrügerischen Tokens, wird vor dem Einstieg abgefangen, denn SolidProof hat den gesamten Code vor der Eröffnung des Presales geprüft und jeden Vertrag der Plattform freigegeben. Der Einstieg kostet derzeit 0,000000188 Dollar, und wer heute kauft, sichert einen Kurs, den es nach der Notierung nicht mehr gibt. Bei einem Angebot von 420 Billionen Token startet das Projekt mit derselben Rechnung wie der ursprüngliche Pepe Coin, der ohne ein einziges Produkt eine Bewertung in Milliardenhöhe erreichte.

Inzwischen sind mehr als 10 Millionen Dollar in den Presale geflossen, und wer den letzten Zyklus verpasst hat, findet in den aktuellen Krypto News kaum eine klarere zweite Gelegenheit. Der Unterschied zum Original ist einfach. Pepeto betreibt bereits eine funktionierende Börse, weshalb der Boden höher liegen dürfte.

Fazit

Die Krypto News der letzten 24 Stunden zeigen ein Cardano, das seinen Vorsprung abgibt, und eine Notenbank, die keine Richtung vorgibt. ADA kann seine Technik verbessern, doch bei knapp sechs Milliarden Dollar Bewertung bewegt jede Verdopplung Milliarden an frischem Kapital. Pepeto startet auf einem Bruchteil dieses Niveaus, mit geprüften Verträgen und einer Börse, die bereits läuft. Vergleichbare Konstellationen haben im letzten Zyklus jene Wallets belohnt, die vor dem Listing gehandelt haben. Das Zeitfenster bleibt offen, solange der Presale läuft. Wer jetzt handelt, zahlt noch den Presale-Kurs, danach bestimmt allein die Notierung, was eine Position kostet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Welche Krypto News bewegen den Markt heute?

Die Zinspause der US Notenbank vom 29. Juli bestimmt die Lage, denn der Leitzins bleibt bei 3,50 bis 3,75 Prozent. Bitcoin notiert bei 63.948 Dollar, und Cardano fällt auf 0,162 Dollar.

Was ist Pepeto und wo läuft der Presale?

Pepeto ist ein Meme Coin mit eigener Börse und einem von SolidProof geprüften Code, und der Presale läuft auf pepetocoin.com. Eingesammelt wurden bereits mehr als 10 Millionen Dollar, und der Zugang führt über pepetocoin.com.