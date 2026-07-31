Das Krypto-Schwergewicht Strategy schlittert tief in die Verlustzone. Nach einem glänzenden Vorjahr drückt der Kurssturz von Bitcoin das Ergebnis massiv ins Minus. Strategy verbuchte im zweiten Quartal einen Verlust von 8,2 Milliarden Dollar. Im Vorjahreszeitraum stand noch ein satter Gewinn von 10 Milliarden Dollar in den Büchern.Der Grund: nicht realisierte Papierverluste auf die massiven Krypto-Bestände. Während die Kryptowährung im Jahresvergleich um über 40 Prozent einbrach, stockte der Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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