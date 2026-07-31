Köln (ots) -Der Westdeutsche Rundfunk baut sein Angebot zur 3. Liga im Männer-Fußball deutlich aus. In der Saison 2026/27 überträgt er alle Spiele der NRW-Vereine live im Audio- oder Video-Stream - auf wdr.de und in der WDR-App. Die 3. Liga startet am Freitag, 7. August, mit dem Duell der früheren Bundesligisten SV Waldhof Mannheim und Fortuna Düsseldorf (19 Uhr) - live zu hören im Audiostream auf wdr.de und in der WDR-App. Am Samstag, 8. August, zeigt der WDR die Partie MSV Duisburg - SV Meppen (8.8., 14 Uhr) im Video-Livestream auf wdr.de und in der WDR-App sowie im WDR Fernsehen.Dr. Katrin Vernau, WDR-Intendantin:"Die Fußballkultur in Nordrhein-Westfalen ist einzigartig und bringt die Menschen im Land zusammen. Ich freue mich sehr, dass die Fans ab sofort noch näher dran sein können an ihrem Lieblingsverein. Der Ausbau der Audio- und Videostreams der 3. Liga ist ein weiterer Schritt auf dem Weg des WDR, die digitale Heimat der Menschen in NRW zu werden."Im neuen digitalen Livesport-Center auf wdr.de und in der WDR-App finden Nutzerinnen und Nutzer auch Audio-Livestreams aller Partien der NRW-Klubs der ersten beiden Fußball-Ligen - sowie immer wieder auch Live-Angebote von großen Events anderer Sportarten in NRW.Chefredakteur Stefan Brandenburg: "Alles, was heute für NRW wichtig ist - dieses Versprechen unserer WDR-Nachrichten gilt auch online, und deshalb ist Live-Sport ab sofort ein sehr attraktiver Bestandteil unseres Angebots."Karl Valks, WDR-Sportchef: "NRW ist ein echtes Sportland. Hier leben 18 Millionen Menschen, für viele spielen sich vor allem die Wochenenden auf Sportplätzen, in Hallen oder Stadien ab. Die Vielfalt des Sports in unserem Land bringen wir künftig noch stärker zu den Menschen. Das Angebot zur 3. Liga mit all ihren Traditionsklubs aus dem Westen ist ein wesentlicher Teil davon."Ergänzende Informationen:In der dritthöchsten Liga im Männer-Fußball kommen künftig acht von 20 Vereinen aus Nordrhein-Westfalen - so viele wie noch nie seit Einführung der 3. Liga: Zu Rot-Weiss Essen, MSV Duisburg, SC Verl, Alemannia Aachen und Viktoria Köln kommen die Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf und Preußen Münster sowie Aufsteiger Fortuna Köln.Am Freitag, 7. August, ist das Saison-Auftaktspiel SV Waldhof Mannheim gegen Fortuna Düsseldorf (19 Uhr) live im Audiostream auf wdr.de und in der WDR-App zu hören. Am Samstag, 8. August, zeigt der WDR die Partie MSV Duisburg - SV Meppen (14 Uhr) im Video-Livestream auf wdr.de und in der WDR-App sowie im WDR Fernsehen. Von allen anderen Partien mit NRW-Beteiligung bietet der WDR einen Audio-Livestream an - darunter die Auftaktspiele von Absteiger Preußen Münster beim SV Wehen Wiesbaden (8.8., 14 Uhr) und Aufsteiger Fortuna Köln bei der SG Sonnenhof Großaspach (8.8., 16:30 Uhr) sowie das NRW-Duell Alemannia Aachen - SC Verl (9.8., 19:30 Uhr).Am 2. Spieltag überträgt der WDR das West-Duell Fortuna Köln - Alemannia Aachen (15.8., 14 Uhr) im Video-Livestream auf wdr.de und in der WDR-App sowie im TV. Alle weiteren Spiele mit NRW-Beteiligung sind im Audio-Livestream zu hören.Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6325102