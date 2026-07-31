London (www.anleihencheck.de) - Der Vorsitzende der US-Notenbank redet sich bei seiner Pressekonferenz um Kopf und Kragen und kann die Märkte nicht überzeugen - wohltuend glaubwürdig präsentiert sich im Kontrast dazu die EZB, so Mark Dowding, Fixed Income CIO bei RBC BlueBay Asset Management.In der Zwischenzeit bestätige sich an anderer Stelle wieder einmal die Regel, dass eine unzureichende Regulierung das Vertrauen in den Kapitalmarkt untergrabe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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