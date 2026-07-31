Köln (www.fondscheck.de) - Im Juni war das Marktumfeld überwiegend freundlich, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Ruhestandsfonds A (ISIN LU1525525XXX/ WKN A2AN1Y).Im Rentenbereich hätten sowohl Staatsanleihen als auch Unternehmensanleihen und Hochzinsanleihen moderate Wertzuwächse aufgewiesen. Die Aktienmärkte hätten insgesamt einen Anstieg verzeichnet, wobei es jedoch auf Branchenebene sowie bei der Marktkapitalisierung zu deutlichen Diskrepanzen gekommen sei. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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