Eine kommentierende Analys von Timo Steinbusch, Leiter Portfolio Management apoBankZwischen der Euphorie über KI-getriebenes Wachstum und der Sorge vor scharfen Marktkorrekturen erleben die Kapitalmärkte derzeit einen Spannungsbogen, der viele Anleger verunsichert. Während erste Unternehmen bereits zeigen, wie sich Investitionen in Künstliche Intelligenz in Wachstums- und Ergebnisbeiträge übersetzen lassen, steigen zugleich die Ansprüche an Bewertung und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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