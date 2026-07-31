Whatsapp verbraucht zu viel Speicherplatz? Dann hilft oftmals nur, bei Bildern, Videos und anderen Dateien aufzuräumen. Damit das künftig einfacher geht, arbeitet Meta an einer praktischen Funktion. Messenger wie Whatsapp werden schon längst nicht mehr nur für Texte genutzt. Tagtäglich trudeln neben Nachrichten auch Bilder, Videos und Dokumente ein. Das Problem: Die Dateien nehmen nach und nach immer mehr Speicher auf deinem Smartphone ein. Um wieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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