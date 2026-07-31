© Foto: Nic Coury - APChevron und ExxonMobil verdienen Milliarden, steigern die Förderung und schütten kräftig aus. Besonders Chevrons 20-Jahres-Deal mit Microsoft eröffnet plötzlich ein völlig neues Wachstumsfeld.Chevron und ExxonMobil haben im zweiten Quartal starke Ergebnisse erzielt. Beide Ölkonzerne profitierten von höheren Fördermengen, guten Raffineriemargen und sinkenden Kosten. Chevron steigerte den Nettogewinn auf 12,1 Milliarden US-Dollar. Das verwässerte Ergebnis je Aktie lag bei 6,11 US-Dollar. Bereinigt verdiente der Konzern zwölf Milliarden US-Dollar oder 6,06 US-Dollar je Aktie. Die Förderung stieg im Jahresvergleich um 20 Prozent. Dazu trugen die übernommenen Anlagen von Hess sowie das Wachstum …
Enthaltene Werte: US1667641005,US5949181045,US30231G1XXXDen vollständigen Artikel lesen
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