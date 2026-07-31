In Deutschland gibt es die verschiedensten Berufsgruppen - und jede genießt unterschiedliches Ansehen in der Bevölkerung. Wie angesehen sind "Versicherungsvertreter" hierzulande? Auf welchem Platz landet die Berufsgruppe in diesem Jahr? Wenn man ein Kind fragt, was es einmal werden will, hört man wohl öfter Antworten wie "Polizistin" oder "Feuerwehrmann". Eher selten bis nie dürfte dabei vermutlich ein Repräsentant der Versicherungsbranche genannt werden. Welches Ansehen haben einzelne Berufsgruppen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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