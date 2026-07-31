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Die Bitcoin Prognose muss nach dem 29. Juli neu gerechnet werden. Die Fed hielt den Leitzins zum fünften Mal in Folge bei 3,50 bis 3,75 Prozent, doch das Ergebnis fiel mit neun zu drei Stimmen aus. Drei Regionalpräsidenten stimmten für eine Erhöhung, und der Ton von Kevin Warsh galt am Markt als deutlich strenger als erwartet. Bitcoin selbst bewegte sich kaum und notiert bei rund 63.900 Dollar, während Aktien nachgaben und die Renditen stiegen. Der Terminmarkt preist für September inzwischen eine Erhöhung mit 72 Prozent ein. Was bedeutet das für den Kurs bis dahin?

Bitcoin Prognose zwischen Zinsdruck und anhaltenden ETF-Abflüssen

Die Notenbank beließ den Leitzins am Mittwoch unverändert, doch die Entscheidung fiel unter ungewöhnlicher Spannung, weil mehrere prominente Stimmen vorher eine Erhöhung gefordert hatten. Beth Hammack, Neel Kashkari und Lorie Logan votierten dagegen und sprachen sich für einen höheren Satz aus. Bitcoin blieb laut CoinDesk trotzdem in einer engen Spanne rund um 64.000 Dollar und notiert bei 63.913 Dollar. Analysten sind sich einig, dass der Ton strenger war, aber uneinig über die Folgen.

Die Kapitalströme erzählen die vorsichtigere Geschichte. Eine Serie von sieben Handelstagen mit Zuflüssen von 999 Millionen Dollar endete laut CCN am 23. Juli mit einem Abfluss von 225 Millionen Dollar. Damit liegen die Zuflüsse für 2026 rund 4,5 Milliarden Dollar im Minus, nachdem der Juni den schwächsten Monat der Produktgeschichte markierte. Am Donnerstag lief bereits der vierte Handelstag in Folge mit Abflüssen, und ohne diese Nachfrage fehlt dem Kurs eine wichtige Stütze.

Technisch bleibt das Bild eng. Bitcoin liegt unter der 20-Tage-Linie bei 64.245 Dollar und der 50-Tage-Linie bei 64.925 Dollar, die Unterstützung wartet bei 62.684 Dollar. Für den 30. Juli erwarten Analysten eine Spanne zwischen 63.000 und 66.000 Dollar. Heute folgen die Wachstumszahlen und die PCE-Inflation, am 31. Juli laufen Optionen über rund 9,61 Milliarden Dollar aus. Der Kursausblick hängt damit an Terminen, die niemand im eigenen Depot steuern kann.

Pepeto und die Kosten, die keine Bitcoin Prognose abdeckt

Während große Coins einen Boden suchen, zieht ein Vorverkauf Kapital in die andere Richtung. Die Debatte um Zinsen und Fondsströme zieht sich über Monate. Pepeto hat längst beantwortet, wohin Geld wandert, wenn Angst den Markt bestimmt.

Pepeto ist eine Vorverkaufsplattform, die jedem Halter Werkzeuge auf Börsenniveau ohne Kosten gibt und ein Feld ausgleicht, das größere Wallets seit Jahren kontrollieren. Die Cross-Chain-Bridge überträgt Token zwischen Netzwerken ohne Kosten, sodass Bestände vollständig bleiben, statt bei jedem Wechsel zwischen Blockchains zu schrumpfen. PepetoSwap wickelt Trades ohne Gebühren ab, weshalb der Betrag, der kleinere Positionen auf anderen Plattformen auffrisst, in Ihrem eigenen Konto bleibt.

Beide Werkzeuge senken die Ausgaben, die Konten langsam leeren, und halten jeden Dollar dort, wo er gestartet ist. Das verschafft Haltern einen messbaren Vorsprung, schon bevor das Listing überhaupt kommt. Der Mitgründer, der den originalen Pepe-Coin erschaffen hat, brachte diesen Token mit derselben Menge von 420 Billionen Stück und ohne ein einziges Produkt auf 11 Milliarden Dollar. SolidProof hat jeden Vertrag von Pepeto geprüft und bestätigt, bevor der Vorverkauf öffnete, sodass der Programmcode schon vor dem ersten Einzahlungstag von unabhängiger Seite freigegeben war.

In einem Zyklus, in dem Kosten darüber entscheiden, wer verdient und wer nur seine Kosten deckt, steht Pepeto bei 0,000000188 Dollar und liefert den Schutz, für den größere Plattformen Geld verlangen. Der Vorverkauf hat inzwischen mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, und zwar genau während dieses Rückgangs. Analysten halten das 100-Fache für möglich, weil die alte Pepe-Bewertung mit einer funktionierenden Börse dahinter der vorsichtige Boden wäre. Der große Kursausblick braucht Monate für Ergebnisse, doch dieses Fenster schließt dauerhaft, sobald der Handel beginnt.

Fazit

Die Bitcoin Prognose bleibt an Notenbanktermine und ETF-Ströme gebunden. Bei Pepeto zählen die Börsenwerkzeuge, der bewährte Entwickler und das Kapital, das mitten in der Angst hereinkam. Wallets, die erkennen, was der Pepe-Mitgründer bereits einmal aufgebaut hat, laden vor dem Binance-Listing nach. Derselbe Entwickler brachte 420 Billionen Token ohne Produkte auf 11 Milliarden Dollar, und dasselbe mit einer funktionierenden Börse zu wiederholen wäre ein Muster und keine Vermutung. Über die offizielle Pepeto-Website läuft der Einstieg, solange er existiert. Wer jetzt kauft, könnte genau den Kurssprung mitnehmen, den das Listing freisetzt, denn sobald der Handel beginnt, verschwindet dieser Einstieg dauerhaft.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Prognose für Bitcoin nach dem Zinsentscheid?

Bitcoin dürfte am 30. Juli zwischen 63.000 und 66.000 Dollar bleiben und notiert aktuell bei rund 63.900 Dollar. Entscheidend sind die 50-Tage-Linie bei 64.925 Dollar und die Unterstützung bei 62.684 Dollar.

Wo können Käufer am Pepeto-Vorverkauf teilnehmen?

Auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com verbinden Käufer ihre Wallet und schließen den Kauf ab, bevor das anstehende Binance-Listing dieses Fenster dauerhaft schließt.