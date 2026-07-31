Apple kämpft kurz vor dem erwarteten Start der nächsten iPhone-Generation mit erheblichen Engpässen bei zentralen Chips und steigenden Speicherpreisen. Gleichzeitig stieg der iPhone-Umsatz im vergangenen Quartal um fast 22 Prozent, während der Gesamtumsatz und der Gewinn ebenfalls deutlich zulegten. Schwächere Ergebnisse im Dienstleistungsgeschäft und in China sowie ein belastender Ausblick ließen die Apple-Aktie vorbörslich um mehr als sieben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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