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Wir führen momentan 34 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei 52%. In dieser Woche wurden uns zwei Aktien ausgestoppt, wir haben zwei Analysen veröffentlicht, die FED Sitzung und die Marktreaktionen darauf eingeordnet und eine Flut an Unternehmensergebnissen bewertet. Heute ziehen wir noch einen ersten Stop bei einem deutschen Wert aus der zweiten Reihe ein und heben bei zwei ETFs die Stops an. Betroffen sind unter anderem PayPal, Seagate, Uber, Microsoft, Meta, Palo Alto, Qualcomm, SK Hynix, Samsung, Puma, Adidas und Arm Holdings. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.Was für eine ereignisreiche Woche. Die Fed-Sitzung und die zahlreichen Unternehmensergebnisse waren die Highlights der Aufmerksamkeit. Wir haben aber auch zwei Positionen über Stop-Loss Absicherung verloren. Das ist angesichts der Volatilität an den Börsen ein sehr ein gutes Ergebnis. Sollten auch Sie unglücklich ausgestoppt worden sein, grämen Sie sich nicht: Wir fahnden nach den nächsten Chancen, mitunter sogar in Werten, bei denen wir ausgestoppt wurden.Gestartet sind wir mit einer Analyse zu der neuen Sicherheitsdebatte um KI-Anwendungen: Wir haben uns angeschaut wo die Bedenken her kommen und wie ernst sie zu nehmen sind. Außerdem haben wir Ihnen einen möglichen Profiteur der zunehmenden Sorgen vorgestellt. Den ganzen Artikel finden SieDas war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Regelmäßig freitags gegen Mittag fassen wir im?wieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!