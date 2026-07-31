ChatGPT, Claude oder Gemini kennen Monatsgebühren für mehr KI-Nutzung bereits. Nun erwägt das Apple auch - nicht nur für seinen Speicherdienst iCloud+, sondern mit noch mehr Zusatzkosten. Apple will künftig von Nutzern, die seine KI-Dienste innerhalb von Siri AI besonders intensiv verwenden, offenbar mehr Geld verlangen. Das deutete Konzernchef Tim Cook bei der Präsentation der jüngsten Quartalszahlen an. Bisher war bereits geplant, dass Abonnenten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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