Paris (www.anleihencheck.de) - Was tun, wenn die Inflation zu hoch ist? "Zinsen anheben", so lautet eine mögliche und plausible Antwort, erklärt Olaf Hordenbach von BNP Paribas.Oder man ändere einfach die Berechnung der Inflation, und zwar so, dass sie niedriger ausfalle. Auch das sei möglich. Zumindest scheine man darüber derzeit in den USA nachzudenken. Höre sich natürlich "falsch" an, keine Frage, zumal in der aktuellen politischen Situation. Hordenbach erinnere daran, im November werde in den USA gewählt, und den Republikanern drohe eine Niederlage, was auch an der relativ hohen Inflation von derzeit 3,5% liegen könnte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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