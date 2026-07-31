Coinbase hat nach Börsenschluss seine Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Sowohl Umsatz als auch Gewinn blieben hinter den Erwartungen zurück. Die Aktie geriet daraufhin im nachbörslichen Handel deutlich unter Druck. Schwaches Handelsgeschäft belastet das Quartal Coinbase erwirtschaftete im zweiten Quartal einen Umsatz von rund 1,22 Milliarden US$ und verfehlte damit die Analystenschätzungen von etwa 1,29 Milliarden US$. Unter dem Strich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de