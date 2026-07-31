Die Adidas-Aktie geriet nach den Quartalszahlen deutlich unter Druck. Operativ lief das Geschäft zwar weiter solide, dennoch reagierten Anleger enttäuscht. Charttechnisch hat der Rücksetzer die Aktie nun an eine wichtige Unterstützungszone geführt. Gewinn enttäuscht trotz starkem Umsatzwachstum Adidas konnte den Umsatz im zweiten Quartal auf rund 6,7 Milliarden € steigern und damit einen neuen Rekordwert erzielen. Auch für das Gesamtjahr zeigte sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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