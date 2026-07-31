Der deutsche Technologiesektor hat heute kräftig zugelegt, getrieben von starken Impulsen aus den USA und Asien. Halbleiterwerte und Aktien mit KI-Bezug standen dabei ganz oben auf der Gewinnerliste, europaweit. Infineon und Siemens Energy ganz vorne im Dax Infineon katapultierte sich mit einem Plus von 5,2 Prozent an die Spitze des Dax. Siemens Energy folgte mit einem Anstieg von 2,6 Prozent. Im MDax zogen Aixtron, Siltronic und Suss Microtec besonders ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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