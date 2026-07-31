Der Rover Curiosity hat bei einem Ausflug in das "Valle Grande" auf dem Mars ungewöhnliche Strukturen entdeckt. Ihre Herkunft gibt Forschenden allerdings noch Rätsel auf. Der Nasa-Rover Curiosity hat Strukturen auf dem Marsboden entdeckt, die an Waben von Honigbienen erinnern. Diese Formationen werden als polygonale Brüche bezeichnet und haben jeweils einen Durchmesser von vier bis acht Zentimetern. Auf der Erde entstehen solche wabenartigen Strukturen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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