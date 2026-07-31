BNB Prognose 2026 Netzwerk-Upgrade trifft auf schrumpfendes Angebot

Anzeige / Werbung

Die BNB Prognose steht heute vor einem ungewöhnlichen Test. Binance unterstützt am 30. Juli 2026 ein Netzwerk-Upgrade der BNB Smart Chain, während der Kurs bei rund 567 Dollar liegt und in 24 Stunden knapp ein Prozent verliert. Gleichzeitig hat der bislang größte Auto-Burn mehr als 1,6 Millionen Token dauerhaft aus dem Umlauf genommen. Sinkendes Angebot trifft damit auf einen Kurs, der sich seit Wochen kaum bewegt. Wie lange kann dieser Widerspruch bestehen, bevor eine Seite nachgibt?

BNB Prognose im Härtetest nach dem Netzwerk-Upgrade

Binance unterstützt das Netzwerk-Upgrade und den Hard Fork der BNB Smart Chain. Ein- und Auszahlungen im BEP20-Format pausieren während der Wartung, ein zweiter Termin folgt Ende August. Technisch laufen solche Umstellungen meist geräuschlos ab, doch sie zeigen, wie schnell sich die Kette weiterentwickelt. Die Blockzeit liegt inzwischen bei etwa 450 Millisekunden, und für die zweite Jahreshälfte plant das Entwicklerteam eine erneute Verdopplung des Durchsatzes. Das Netzwerk verarbeitet nach eigenen Angaben rund 5.200 Transaktionen pro Sekunde.

Beim Kurs zeigt sich davon bislang wenig. Laut CoinGecko notiert BNB bei rund 567 Dollar mit einem Minus von 0,9 Prozent in 24 Stunden, bei einem Handelsvolumen von etwa 439 Millionen Dollar. Die Zone zwischen 560 und 564 Dollar hält als Unterstützung. Changelly rechnet für Juli mit einem Durchschnitt nahe 560 Dollar und sieht für August Werte um 617 Dollar. Die BNB Prognose für das Gesamtjahr reicht bis 619 Dollar.

Auf der Angebotsseite fällt das Bild deutlicher aus. Der 36. Auto-Burn vernichtete Token im Wert von rund 932 Millionen Dollar und senkte den Bestand auf 133,17 Millionen. Wer die BNB Prognose ernst nimmt, erkennt dennoch eine Grenze. Bei einer Bewertung von 75 Milliarden Dollar bewegt selbst eine solche Verknappung den Kurs nur langsam. Diese Lücke zwischen technischer Entwicklung und Kursbewegung prägt den Markt seit Wochen, und genau deshalb schauen viele Anleger inzwischen auf deutlich kleinere Projekte.

Pepeto verbindet Netzwerke, während BNB an seiner Größe hängt

Bei solchen Projekten wirkt jede neue Nachfrage sofort auf den Kurs, und genau darin liegt der Unterschied zu BNB. Pepeto ist so ein Fall, ein Presale, der während der schwachen Marktphase mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat. Der Einstieg liegt bei 0,000000188 Dollar, und die anstehende Notierung an Binance rückt näher. Das Projekt löst dabei Probleme, die Anleger im Alltag echtes Geld kosten.

Im Zentrum steht eine Cross-Chain-Brücke, die Token ohne Kosten zwischen Netzwerken bewegt. Kapital fließt damit dorthin, wo die Gelegenheit liegt, statt auf einer einzigen Kette festzustecken. Ergänzt wird das durch PepetoSwap, eine eigene Handelsplattform, auf der jeder Tausch ohne Gebühren abläuft, sodass die Position vollständig erhalten bleibt. Beide Werkzeuge zielen auf Kosten, die im täglichen Handel unbemerkt Rendite abtragen. Aufgebaut hat das Ganze der Mitgründer, der den ursprünglichen Pepe-Coin geschaffen hat.

Sicherheit ist bei Presales der wunde Punkt. Jeder Vertrag von Pepeto hat eine vollständige Prüfung durch SolidProof durchlaufen, und diese Kontrolle des gesamten Codes war abgeschlossen, bevor der Verkauf überhaupt öffnete. Ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Entwicklungsteam. Damit ist die Frage geklärt, an der die meisten Presales scheitern.

Analysten sehen von diesem Einstieg aus Kursvielfache im Bereich des Hundert- bis Dreihundertfachen, und die anstehende Notierung wäre das Ereignis, das solche Rechnungen in handelbaren Wert überführt. Weil die Werkzeuge für den täglichen Gebrauch gebaut sind, könnten die Kurse nach der Notierung weiter steigen, sofern mehr Wallets die Plattform entdecken und bleiben. Ein Presale, der seine eigene Börse gebaut, seine Prüfung bestanden und im fallenden Markt Kapital eingesammelt hat, bleibt eine Ausnahme. Der Preis gilt nur, solange der Verkauf offen bleibt.

Fazit zur BNB Prognose

Die BNB Prognose bleibt solide, doch sie bleibt auch begrenzt. Ein Anstieg von 567 auf 619 Dollar entspricht rund neun Prozent, und mehr gibt eine Bewertung von 75 Milliarden Dollar in wenigen Monaten kaum her. Wer heute BNB kauft, rechnet mit einstelligen Zuwächsen, während dieselbe Summe im Presale bei einem Vielfachen landen könnte. Jeder Zyklus bringt Gewinner hervor, die einstiegen, als die Stimmung am schlechtesten war. Die Notierung trennt die Wallets, die früh dabei waren, von allen, die später darüber lesen. Wer jetzt auf der offiziellen Pepeto-Website einsteigt, sichert den Preis, bevor die Notierung ihn dauerhaft entfernt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die BNB Prognose für August 2026 aus?

Die BNB Prognose für August liegt bei etwa 617 Dollar, sofern die Unterstützung zwischen 560 und 564 Dollar hält. Das Netzwerk-Upgrade und der jüngste Auto-Burn stützen diese Erwartung.

Warum beobachten Analysten Pepeto in dieser Marktphase?

Pepeto hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt und wurde vollständig von SolidProof geprüft. Die offizielle Pepeto-Website pepetocoin.com bündelt alle Angaben, erreichbar unter https://pepetocoin.com.