Der neue Börsenmonat beginnt mit einem Doppelschlag aus der Tech-Welt - und die Zahlen könnten die Stimmung für die gesamte Berichtssaison prägen.Die US-Berichtssaison bekommt zum Wochenauftakt Fahrt: Palantir Technologies, einer der meistbeachteten KI-Werte der Wall Street, und der Social-Media-Konzern Snap legen nach US-Börsenschluss ihre Q2-Ergebnisse vor - Anleger warten gespannt auf Hinweise zur Werbekonjunktur und zur Nachfrage nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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