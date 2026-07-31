Die Aktie des Softwaregiganten gehörte in den letzten Monaten nicht zu den Überfliegern an der Börse. Die Aktie steckt seit geraumer Zeit in einer handfesten Korrektur. Die Hoffnungen der Marktakteure ruhten nunmehr auf den Zahlen zum 4. Geschäftsquartal von Microsoft. Werden sie das Ende der Korrektur einläuten? Der Anfang schien gemacht, legte die Aktie in einer ersten Reaktion doch kräftig zu. Sie muss nun allerdings nachsetzen.Microsoft - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de