Termin Börse

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Wir richten unseren Blick zunächst auf die dritte große Weltbörsenregion: Asien. Während Europa und die USA in den vergangenen zwei Jahren mit Rekordmarken die Schlagzeilen dominiert haben, verharrten die großen chinesischen Technologiewerte in einer Konsolidierungsphase. Für uns ergibt sich damit eine seltene Gelegenheit: Einige der größten Technologieunternehmen der Welt werden derzeit mit einem strukturellen Bewertungsabschlag von 40 bis 50 % gegenüber ihren US-Pendants gehandelt, obwohl sich ihre operativen Kennzahlen in weiten Teilen der Sprünge amerikanischer Konkurrenten annähern. Wir haben den Markt nach Kandidaten durchsucht und zwei für Sie in dervorgestellt.Doch auch in Europa gibt es Bewertungsanomalien, die Chancen bergen unzwar die deutsche zweite Reihe. Während der DAX 2026 neue Rekordmarken markierte und die MDAX-Konzerne von institutioneller Nachfrage getragen wurden, hat der SDAX-Tech-Sektor eine der brutalsten Konsolidierungsphasen der jüngeren Börsengeschichte hinter sich. Auch wenn die Ursache gut dokumentiert ist, scheint der Absturz überzogen. Damit ergeben sich für uns Chancen, die Sie in der Termin Börse nachlesen können.Nur einmal in der Woche ordern, aber profitieren wie die Großen. Das ist die Termin-Börse aus dem Hause Bernecker. Aber lassen Sie sich nicht täuschen, das Risiko spekuliert immer mit! Deshalb hat bei uns jeder Einstieg mehrere Kauflimits, immer einen Stop und meistens eine heiße Story. Das geht per Abo oder auch im Einzelabruf ().