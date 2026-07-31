Berlin (www.anleihencheck.de) - Wie so oft hat der Kapitalmarkt auch in diesem Jahr noch nicht mitbekommen, dass wir uns eigentlich im Sommerloch befinden sollten, so Sascha Rehbein, CFA der Weberbank.So beobachte man aktuell eine deutliche Sektorrotation am Aktienmarkt inmitten der Bilanzsaison sowie schwankungsintensive Renditen am Anleihenmarkt, die durch den anhaltenden Iran-Krieg stark beeinflusst würden. Gleichzeitig hätten die Marktteilnehmer mit Spannung auf die zahlreichen Notenbank-Sitzungen geblickt, insbesondere auf die FED-Sitzung in dieser Woche. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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