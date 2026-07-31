DAX Prognose für Freitag, 31.07.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.392 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index gab zunächst nach, konnte sich mit Beginn des Xetra Handels aber stabilisieren und erholen. Es ging bis zum späten Vormittag aufwärts; nach einer kleinen Konsolidierung setzte der DAX seine Aufwärtsbewegung am Nachmittag weiter fort. Es konnte gestern im Handel ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen werden. Nachbörslich konnte sich der Index weiter aufwärtsschieben. Der DAX ging bei 25.692 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Der DAX hat wichtige gleitende Durchschnitte zurückerobert und sendet kurzfristig bullische Signale.

Oberhalb von 25.738 Punkten rückt die Zone um 26.000 Punkte in den Fokus.

Die Anlegerstimmung bleibt trotz steigender Kurse im Fear-Bereich und könnte als Kontraindikator wirken.

Der DAX setzt seinen Aufwärtstrend fort und konnte den Handel am Donnerstag mit deutlichen Gewinnen beenden. Nach einer zunächst schwachen Vorbörse übernahmen die Käufer bereits zum Xetra-Start die Kontrolle. Die Erholung setzte sich bis in den Nachmittag hinein fort und wurde nachbörslich weiter ausgebaut. Damit richtet sich der Blick in der aktuellen DAX Prognose zunehmend auf das Allzeithoch und die psychologisch wichtige Marke von 26.000 Punkten.

Der DAX startete gestern bei 25.392 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach einem schwächeren Auftakt stabilisierte sich der Index mit Handelsbeginn auf Xetra und arbeitete sich bis zum späten Vormittag kontinuierlich nach oben. Nach einer kurzen Konsolidierung gewann die Aufwärtsbewegung am Nachmittag erneut an Dynamik. Der Xetra-Handel endete mit einem klaren Tagesgewinn, bevor der Index seine Erholung im nachbörslichen Handel bis auf 25.692 Punkte ausweiten konnte.

Per Xetra-Schluss notierten am Donnerstag 25 Aktien im Plus und 15 Werte im Minus. Zu den stärksten Titeln gehörten die Infineon Aktie mit einem Plus von 9,96%, Siemens Energy mit 9,51% sowie Hochtief mit 4,62%. Am Ende der Gewinnerliste standen dagegen adidas mit -11,16%, SAP mit -4,74% sowie Zalando mit -2,68%.

Rückblick auf den Handelstag

Kennzahl 30.07. 29.07. Tageshoch 25.715 25.581 Tagestief 25.300 25.347 Xetra-Schluss 25.692 25.460 Tagesschluss 25.612 25.385 Handelsspanne 415 Punkte 234 Punkte

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