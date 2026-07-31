Das Unternehmen Duckduckgo macht sich über den wachsenden Trend der Smart Glasses lustig. Dafür veröffentlichen sie jetzt ihre eigene Version der Brillen, ganz ohne KI, Mikrofone oder Kamera. Was die "dumme Brille" trotzdem kann. Immer mehr Unternehmen arbeiten an einer eigenen smarten Brille. So will etwa Apple Metas Ray-Ban-Brillen Konkurrenz machen. Doch tatsächlich ist der große Hype um die Smart Glasses fast schon wieder vorbei. Der Grund: Nachdem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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