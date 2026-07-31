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Der ETH Kurs hat sich nach dem Zinsentscheid über 1.900 Dollar zurückgekämpft und notiert am 30. Juli bei rund 1.916 Dollar. Die Ethereum Prognose steht damit vor einer einfachen Frage. Reicht die Kraft der Käufer, um den Widerstand bei 1.944 Dollar zu knacken, oder rutscht ETH zurück auf die Unterstützung bei 1.806 Dollar? Direkt beantwortet hängt alles am Tagesschluss über 1.944 Dollar. Innerhalb von 24 Stunden legte der ETH Kurs 0,24 Prozent zu, bei einem Handelsvolumen von 11,72 Milliarden Dollar und einer Bewertung von 230,76 Milliarden Dollar.

Ethereum Prognose nach der Rückkehr über 1.900 Dollar

Ethereum kletterte am Mittwoch über 1.900 Dollar, nachdem die Notenbank den Leitzins laut FXStreet unverändert bei 3,50 bis 3,75 Prozent belassen hatte. Der Beschluss fiel mit drei Gegenstimmen, was zeigt, wie uneinig das Gremium über den weiteren Weg ist. Die Liquidationen summierten sich in 24 Stunden auf 401 Millionen Dollar und trafen mehr als 112.000 Händler. Ethereum notiert weiter rund 61 Prozent unter dem Hoch vom August 2025. Entscheidend ist deshalb vor allem, ob dieser Sprung über 1.900 Dollar hält.

Der Kurs hat die 50 Tage Linie bei 1.806 Dollar zurückerobert, doch die 100 Tage Linie bei 1.944 Dollar stoppt jeden Versuch, so die Daten von CoinDCX. Der RSI steht bei 63,20 und damit unter der überkauften Schwelle, was Raum nach oben lässt. Ein Test der Spanne zwischen 1.900 und 1.945 Dollar ist möglich, sofern die Käufer die Kontrolle behalten. Die 200 Tage Linie bei 2.217 Dollar bleibt der eigentliche Widerstand.

Genau hier stößt die Ethereum Prognose an das Problem der großen Werte. Selbst ein Anstieg auf 2.217 Dollar bringt vom heutigen Stand aus rund 16 Prozent, und der Weg zurück zum Hoch bei 4.953 Dollar bedeutet etwa das Zweieinhalbfache über Jahre. Bei 231 Milliarden Dollar Bewertung verlangt jede Verdopplung frisches Kapital in enormer Höhe. Wer auf schnellere Ergebnisse setzt, sucht deshalb dort, wo die Bewertung noch am Anfang steht.

Pepeto und die Wallets, die nicht auf die Ethereum Prognose warten

Wer 16 Prozent über Monate akzeptiert, denkt anders als jene Wallets, die während eines Rückgangs von über 60 Prozent in Vorverkäufe einsteigen und in vergangenen Zyklen die größten Erträge aufgebaut haben. Pepeto arbeitet als vollständige Börse, bei der jeder Handel, jede Übertragung und jede Vertragsprüfung ohne eine einzige Gebühr aus der Wallet des Halters abläuft. Das Tempo des Kryptomarkts sorgt dafür, dass ein Coin in wenigen Tagen 20 Prozent verlieren kann, während sich das nächste Fenster öffnet und wieder schließt, bevor die meisten es bemerken.

Der Risk Scorer prüft jeden Vertrag, bevor auch nur ein Coin hineinfließt, sodass das Kapital des Halters vor den Betrugsfällen geschützt bleibt, die den Handel mit kleinen Werten überschwemmen. Die Cross Chain Bridge überträgt Token zwischen Netzwerken zu null Kosten und hält Kapital damit beweglich. Beides läuft bereits im Betrieb und verarbeitet echtes Volumen, also kein Konzept, sondern ein funktionierendes Produkt.

Der Einstiegspreis beträgt 0,000000188 Dollar, und dem Projekt Pepeto wurden bereits mehr als 10 Millionen Dollar anvertraut. Eine Prüfung durch SolidProof hat sämtliche Verträge freigegeben und bestätigt, dass der veröffentlichte Code dem entspricht, was das Team tatsächlich einsetzt. Das erwartete Binance Listing wandelt diese Positionen aus dem Vorverkauf in Positionen am öffentlichen Markt um.

Bei den Multiplikatoren, die Beobachter derzeit ansetzen, könnte aus einem Einstieg von 1.000 Dollar eine Zahl werden, die kein Kursziel für die kommenden Jahre abbildet. Die Wallets, die den Kapitalfluss in Vorverkäufe verfolgen, haben ihre Positionen bereits bezogen, weil die Signale zu dem Muster passen, das vor früheren Ausbrüchen sichtbar war. Sobald der Handel öffentlich beginnt, ist der Preis aus dem Vorverkauf dauerhaft verschwunden. Der Abstand zwischen beiden Kursen ist der Ertrag, den ein Einstieg heute noch mitnimmt.

Fazit

Die Ethereum Prognose lässt eine Erholung über 2.200 Dollar zu, sofern die Käufer die Unterstützung halten. Selbst dort sehen ETH Halter ein Plus von etwa 16 Prozent über Monate, während frühe Positionen bei Pepeto auf Vielfache zielen. Über die offizielle Pepeto-Website sind mehr als 10 Millionen Dollar geflossen, während ein großer Teil des Marktes vor Angst erstarrte. Jeder Zyklus bringt Gewinner hervor, die während der Panik kauften und nach der Erholung abrechneten. Das erwartete Binance Listing trennt die Handelnden von den Zuschauenden, und der Ertrag landet bei jenen, die schon vor diesem Termin investiert haben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigt die Ethereum Prognose für die kommenden Wochen?

Entscheidend ist die Marke von 1.944 Dollar. Ein Tagesschluss darüber öffnet ETH den Weg zu 2.000 Dollar, ein Bruch von 1.806 Dollar beendet die Juli Erholung.

Warum fällt Pepeto auf, während ETH um 1.900 Dollar kämpft?

Pepeto verbindet einen Vorverkauf über mehr als 10 Millionen Dollar mit Verträgen von SolidProof und einem erwarteten Binance Listing. Sämtliche Daten veröffentlicht die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com.