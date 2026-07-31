Nach den deutlichen Kursgewinnen am Vortag zeichnen sich an den US-Aktienmärkten zu Wochenschluss erneut Kursaufschläge ab. Im Fokus stehen vor allem die Technologieriesen Amazon und Apple nach der Vorlage von Quartalszahlen. Vor dem Wochenende richten sich die Blicke aber auch auf die Entwicklungen im Nahost-Konflikt, auch wenn dieser die Börsen zuletzt weniger bewegte. So griff der Iran nach eigenen Angaben in der Nacht US-Militärstützpunkte in der Region mit Drohnen. Der Ölpreis stieg zuletzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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