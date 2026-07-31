Mainz (ots) -
Woche 33/26
Sa., 8.8.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
17.35 ZDF.reportage (HD/UT)
Jung und glücklich auf dem Land
Film von Rosalie Röhr
Deutschland 2026
Im Streaming: 7. August 2026, 06.00 Uhr bis 7. August 2031
(Bitte auch für die Wiederholung am So., 9.8., 5.00 Uhr beachten.)
Woche 34/26
Sa., 15.8.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
17.35 ZDF.reportage (HD/UT)
Jung und Schausteller
Reisefieber im Blut
Film von Hilmer Rolff
Deutschland 2026
Im Streaming: 14. August 2026, 06.00 Uhr bis 14. August 2031
(Bitte auch für die Wiederholung am So., 16.8., 5.00 Uhr beachten.)
Woche 37/26
Mi., 9.9.
23.00 ZDFsportstudio UEFA Champions League
Ligaphase, 1. Spieltag
Bitte Ergänzung beachten:
Experte: Hanno Balitsch
Do., 10.9.
23.15 ZDFsportstudio UEFA Champions League
Ligaphase, 1. Spieltag
Bitte Ergänzung beachten:
Experte: Hanno Balitsch
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6325294
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Sa., 8.8.
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Jung und glücklich auf dem Land
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Deutschland 2026
Im Streaming: 7. August 2026, 06.00 Uhr bis 7. August 2031
(Bitte auch für die Wiederholung am So., 9.8., 5.00 Uhr beachten.)
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Jung und Schausteller
Reisefieber im Blut
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Deutschland 2026
Im Streaming: 14. August 2026, 06.00 Uhr bis 14. August 2031
(Bitte auch für die Wiederholung am So., 16.8., 5.00 Uhr beachten.)
Woche 37/26
Mi., 9.9.
23.00 ZDFsportstudio UEFA Champions League
Ligaphase, 1. Spieltag
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Do., 10.9.
23.15 ZDFsportstudio UEFA Champions League
Ligaphase, 1. Spieltag
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