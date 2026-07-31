Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der abgelaufenen Woche hat die US-Notenbank getagt - und erneut nichts unternommen, so die Analysten der Helaba.Auf der anschließenden Pressekonferenz habe Fed-Chef Warsh für mehr Verwirrung gesorgt, als dass er Antworten geliefert hätte. Er habe nicht nur ebenso ausweichend auf viele konkrete Fragen der Journalisten reagiert wie bei seinem "Erstlingswerk" im Juni. Zu manchen Themen - nicht zuletzt zum Komplex "Fed und Finanzmärkte" - habe er entweder missverständlich kommuniziert oder er habe widersprüchliche Positionen vertreten. Herauszulesen sei jedoch der Wunsch gewesen, dass die Märkte wieder "direkt" auf die Daten reagieren würden und nicht auf die Interpretation durch die Notenbank warten sollten. Was werde die Berichtswoche in dieser Hinsicht liefern? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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