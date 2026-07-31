Gold bleibt angesichts geopolitischer Unsicherheiten, hoher Staatsschulden und anhaltender Zentralbankkäufe gefragt. Ein großer Produzent verbindet diesen Rückenwind mit Rekord-Cashflows, sinkender Komplexität und einer gut gefüllten Wachstumspipeline und bietet damit möglicherweise deutliches Aufwärtspotenzial.Gold bleibt ein strategischer Sachwert: Zentralbanken bauen ihre Bestände aus, Anleger suchen Schutz vor geopolitischen Risiken und die hohe Verschuldung vieler Staaten stärkt die Nachfrage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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