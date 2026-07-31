Der US-Ölkonzern ExxonMobil glänzt im zweiten Quartal mit einer Rekordförderung in den USA und kann seinen Gewinn mehr als verdoppeln. Weil die Ergebnisse im Raffineriegeschäft die Erwartungen der Analysten jedoch leicht verfehlen, verliert die Aktie zum Handelsauftakt rund zwei Prozent.Parallel zum Branchenrivalen Chevron, der heute ebenfalls ein starkes Zahlenwerk präsentierte, profitiert ExxonMobil spürbar von der angespannten Lage an den Energiemärkten. Störungen im Roten Meer und der Straße ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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