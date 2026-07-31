

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



31.07.2026 / 16:51 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Lantano Beteiligungen GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Carl Georg Nachname(n): Dürschmidt Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Nagarro SE

b) LEI

9845008396BA67DA9B37

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Derivat Beschreibung: Zwei Derivatetransaktionen aus Terminverkäufen von insg. 350.000 Nagarro-Aktien und Call Spreads über insg. 350.000 Call-Optionen mit Optionsverh. von 1:1 bezogen auf Nagarro-Aktien

b) Art des Geschäfts

Beendigung der zwei Derivatetransaktionen und damit der zwei Terminverkäufe von insgesamt 350.000 Aktien an der Nagarro SE (ISIN: DE000A3H2200) und der zwei Call Spreads über insgesamt 350.000 Call-Optionen mit einem Optionsverhältnis von 1:1 bezogen auf Aktien der Nagarro SE, jeweils gegen Nettobarausgleichszahlung durch Lantano Beteiligungen GmbH an die Bank

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 72,2817 EUR 14.456.340,00 EUR 71,1015 EUR 10.665.222,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 71,69 EUR 25.091.500,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

28.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





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