Knapp unter seinem Rekordhoch bei 25 900 Punkten machte der DAX kehrt und ist vor dem Wochenende sogar fast noch ins Minus gerutscht. Dabei sah es am Vormittag noch sehr vielversprechend aus. Doch am Ende reichte das Plus bei KI-relevanten Unternehmen und einigen Vertretern aus den defensiven Branchen für einen neuen Rekord nicht aus.

Die fehlende Marktbreite führte zu einem Verlust des Momentums und zu Gewinnmitnahmen nach einer starken Börsenwoche. Zusätzlich drückten die erneut steigenden Ölpreise auf die Stimmung. Brent über der Marke von 90 Dollar löst Inflationsängste aus.

Von den geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten ließen sich die Anleger in dieser Woche nicht mehr wirklich beeinflussen und fokussierten sich stattdessen auf die Berichtssaison. Die starke Gegenbewegung bei den Halbleiterunternehmen stützte Europas Börsen zusätzlich. Der positive Trend konnte auch die schwachen chinesischen Einkaufsmanagerindizes überspielen.

Die Arbeitslosenzahl in Deutschland ist im vergangenen Monat Juli saisonbereinigt unter den Erwartungen ausgefallen und zeigt, dass die leichte Konjunkturerholung maßgeblich durch Kosteneinsparungen und Synergieeffekte getragen wird. Es ist damit noch zu früh, um von einer gesamtbreiten wirtschaftlichen Erholung sprechen zu können, die neue Arbeitsplätze schafft.

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