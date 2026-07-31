Frankfurt (ots) -



Zur angeblichen Entwaffnung der Hamas Frieden setzt entweder eine von einer Übermacht verordnete dauerhafte Friedfertigkeit voraus - siehe Deutschland nach 1945. Oder aber die verfeindeten Seiten machen sich an die Versöhnung - wie das in Ruanda und Südafrika zumindest teilweise funktioniert hat. Für Gaza wird weder das eine noch das andere gelten, weil zumindest die Hamas und der Islamische Dschihad nur durch Gewalt existieren können. Es ist die Tragik des Nahen Ostens, dass sich die Rechtsextremisten in Israel ausgerechnet solche Gruppen zur Nachahmung ausgesucht haben. Israel hat aber immer auch wieder wenigstens Anzeichen davon gegeben, dass es sich Frieden vorstellen kann - man erinnere sich an Rabin und Arafat. Israel hat das Potenzial, mit seinen eigenen Verderbern aufzuräumen. Aber 78 Jahre der Nakba haben ein palästinensisches Volk geschaffen, in dem Radikalisierung zu leicht ist. Ein Waffenruheabkommen ist da sein Papier nicht wert.



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