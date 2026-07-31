Ein simpler Blick auf den Bildschirm reicht oft aus, um bei einer Autofahrt ein flaues Gefühl im Magen auszulösen. Eine wenig beachtete Systemfunktion geht dieses Problem auf ungewöhnliche Weise an. Wenn euch beim Blick auf das Smartphone im Auto regelmäßig übel wird, solltet ihr auf eine unscheinbare iOS-Einstellung zurückgreifen. Die britische Rundfunkanstalt BBC berichtet über eine nahezu vergessene Software-Lösung für dieses recht weitverbreitete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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