Die Inflation in der Eurozone ist im Juli wieder nach oben gedreht. Eurostat meldete am Freitag einen Anstieg der Verbraucherpreise um 2,9 Prozent im Jahresvergleich, nach 2,8 Prozent im Juni. Der Treiber ist eindeutig: Energie. Die Energiepreise legten im Jahresvergleich um satte zehn Prozent zu, im Monatsvergleich um 2,4 Prozent. Hintergrund ist die erneute Eskalation im Nahen Osten, die vor allem Erdöl- und Erdgaspreise nach oben gedrückt hat. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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