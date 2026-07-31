Christoph Bruns, Vorstand des Fondsanbieters Loys, warnt vor einer neuen Belastungsprobe für die Kapitalmärkte. Im Gespräch mit wO TV verweist er erhöhte Inflation, steigende Zinsen und weltweit wachsende Verschuldung.Die größere Gefahr sieht Bruns in einer möglichen Überbewertung vieler KI- und Halbleiteraktien. Gleichzeitig nehme China im Wettlauf um Künstliche Intelligenz eine immer stärkere Rolle ein und könne viele Technologien deutlich günstiger anbieten. Das erhöhe den Wettbewerbsdruck auf amerikanische Marktführer. Chancen erkennt Bruns dagegen ausgerechnet in Bereichen, die zuletzt unter Druck standen. Besonders Softwareunternehmen könnten von übertriebenen Sorgen profitieren, dass …Den vollständigen Artikel lesen
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